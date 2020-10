Le réseau social de Marck Zuckerberg a décidé de ne plus tolérer certaines publications sur les sujets sensibles tels que : l’Holocauste. Par le canal d’un communiqué qui a été rendu public par le réseau social, il indique qu’il ne sera plus toléré des propos qui remettent en cause l’existence de l’Holocauste. Avant, cette mesure n’était appliquée qu’en Allemagne et en France où les contenus traitant de la négation de ces sujets étaient simplement supprimés.

Augmentation de l’antisémitisme

Le réseau social fait notamment remarquer dans le communiqué que la décision est intervenue suite à la monté du phénomène relatif à l’antisémitisme. «Notre décision est basée sur l’augmentation de l’antisémitisme dans le monde et l’alarmant niveau d’ignorance sur l’Holocauste, notamment chez les jeunes. Selon une étude récente, un quart des Américains âgés de 18 à 39 ans pensent que l’Holocauste est un mythe ou que les faits sont exagérés», a fait notamment savoir Facebook dans son communiqué.

Une joie pour certains

«Des institutions centrées sur l’étude et le souvenir de l’Holocauste, comme Yad Vashem, ont noté que l’éducation est une clé pour combattre l’antisémitisme. Dans les prochaines semaines, nous redirigerons les utilisateurs qui lancent une recherche sur l’Holocauste vers des sites crédibles, hors de Facebook», a ajouté le communiqué. Certains n’ont pas caché leur joie suite à cette décision. C’est le cas de la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence qui estime que l’annonce « est un pas en avant bienvenu dans la lutte contre l’antisémitisme».

