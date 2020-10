Le président américain Donald Trump a ces derniers temps largement accusé Pékin d’espionnage et a pour cela pris de nombreuses mesures contre le pays au USA. Même si le président Trump est accusé très souvent d’aller un peu trop loin dans certaines décisions, il aurait peut-être raison concernant la Chine si les informations fournies par la House Intelligence Committee dans un rapport sont vérifiées. D’après une enquête menée pendant deux par la House Intelligence Committee, une commission permanente du congrès américain au sein de laquelle siège des élus démocrates et républicains, les services de renseignements américains sont de loin dépassés par leurs challengers chinois.

Annonces

D’après cette commission, qui se charge principalement de surveiller les activités de certaines agences comme la CIA et la NSA, les services de renseignement chinois dépassent ceux américains sur les plans stratégiques, politiques et militaires. Pour la commission, ce recul des agences américaines, s’explique par une erreur stratégique commise par les USA après les attentats du 11 septembre. Après l’attentat du 11 septembre qui a fait 2 977 victimes, les USA, d’après le rapport de la commission, auraient réorienté tous leurs moyens et stratégies contre le terrorisme et les interventions militaires au Moyen-Orient.

News Inter par email :

“Les enjeux sont énormes”

Une situation qui a profité la deuxième puissance économique mondiale, qui d’après les américains a saisi l’aubaine pour renforcer ses services de renseignements dans le monde entier. Pour la House Intelligence Committee, le Chine a depuis ce moment, continuellement renforcé son expertise dans l’espionnage industriel ainsi que dans la cybersécurité.

Annonces

Cette avancée de la Chine, associée a son influence sur le plan politique et économique est d’après la commission, nuisible pour Washington dans plusieurs parties du monde principalement en Asie. Et pour contrer cet avantage dont dispose Pékin, la House Intelligence Committee a recommandé la formation des analystes et des espions spécialisés dans les affaires chinoises. « Les enjeux sont énormes et pour l’instant nous sommes incapables de comprendre et de prédire les intentions de Pékin. Une incompréhension qui aura de graves conséquences pour les États-Unis », a mis en garde le président de la commission, Adam Schiff, qui a recommandé de nombreuses mesures afin que les USA reviennent au premier rang.