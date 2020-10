Une mitrailleuse est une arme qui est choisie souvent par de nombreux amateurs d’airsoft. Ce n’est pas étonnant – ce type d’arme se caractérise par une cadence de tir élevée et une puissance adéquate pour tirer des billes. Lors de l’achat d’une mitrailleuse, il faut faire attention à plusieurs paramètres, tels que le type d’alimentation ou les systèmes intégrés.

Types de mitrailleuses d’airsoft

La réplique est l’élément de base de l’équipement de chaque amateur d’airsoft. Lors de l’achat d’un nouveau modèle, il convient de jeter un coup d’œil à certains paramètres extrêmement importants. La réplique parfaite d’une mitrailleuse d’airsoft devrait répondre pleinement à nos exigences. Parmi les modèles de mitrailleuses, on peut distinguer deux types principaux selon le type d’alimentation :

électriques

à gaz.

Les versions électriques sont choisies le plus souvent par des participants aux jeux d’airsoft. Ils permettent une cadence de tir élevée tout en maintenant une puissance de tir optimale. De plus, vous pouvez les tirer en rafales, ce qui améliore considérablement leur efficacité. L’alimentation électrique qui utilise des batteries placées dans la réplique n’est pas fréquemment endommagée. De plus, grâce aux équipements additionnels qui peuvent être utilisés, vous pouvez l’améliorer.

En revanche, les répliques à gaz sont des modèles qui utilisent des bouteilles de gaz montées à côté du chargeur. Les mitrailleuses avec cette alimentation, contrairement aux versions électriques, offrent beaucoup plus de puissance pour tirer une bille. C’est une excellente proposition pour les amateurs d’airsoft qui recherchent une réplique extrêmement efficace. Cependant, il ne faut pas oublier que ce type d’équipement nécessite un entretien régulier.

Il convient de prêter attention à la spécification de la réplique.

Lors de l’achat d’une mitrailleuse d’airsoft, il convient de prêter attention aux paramètres de la réplique. Lors du choix d’un modèle alimenté par batterie, il vaut la peine de choisir une réplique avec la batterie et le chargeur appropriés inclus dans l’ensemble. Par conséquent, nous sommes sûrs que les équipements sont compatibles les uns avec les autres.

Un paramètre important est également la longueur du canon interne. Les modèles de mitrailleuses les plus populaires ont la longueur du canon interne de 310, 340 ou 357 mm. Ce paramètre affecte la qualité d’utilisation de la réplique et la trajectoire des billes.

Un aspect supplémentaire, mais non moins important, est la couleur de la réplique. Les modèles disponibles incluent les versions noir et tan / coyote. Le choix du couleur dépend principalement de nos préférences et de nos goûts. Cependant, il vaut la peine de choisir une réplique qui sera bien camouflée dans diverses conditions et n’attira pas l’attention de l’adversaire.

Enfin, il est important de mentionner les systèmes qui sont utilisés dans les mitrailleuses d’airsoft. Le premier est le blowback – un système qui ajouter du réalisme à nos répliques. Ce mécanisme utilise le gaz pour induire un mouvement de va-et-vient de la culasse lors des tirs. Le deuxième système est le Hop-Up qui influence considérablement la trajectoire de la bille. Ce système utilise l’effet Magnus. Après avoir appuyé sur la détente, la balle est légèrement recourbée, ce qui rend son vol aplati, et donc le tir plus réaliste.