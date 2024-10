Rivalités au Maghreb: un autre pays se prononce 

Mohammed VI (Photo DR)

Au Maghreb, un sujet épineux empoisonne les relations entre certains pays, notamment l’Algérie et le Maroc. Ce sujet n’est autre que la question du Sahara occidental. D’un côté, le Maroc continue d’assurer que cette région du globe lui appartient, tandis que de l’autre, l’Algérie soutient les velléités indépendantistes du Front Polisario.

Mais Alger va devoir composer avec un nouveau revers. En effet, un pays européen a rejoint la liste des nations soutenant le plan d’autonomie marocain, pour l’indépendance du Sahara occidental. Ce pays, c’est l’Estonie. En effet, via la voix du ministre estonien des Affaires étrangères, Riga a estimé que le plan proposé par Rabat était une excellence base sur laquelle travailler pour trouver une solution pérenne.

Le Maroc enregistrer un nouveau soutien

Une reconnaissance pour le gouvernement marocain qui travaille depuis plusieurs années maintenant à ce que la question du Sahara occidental soit réglée au niveau international. Pour rappel, le Front Polisario réclame l’indépendance totale de la région, tandis que le Maroc, lui, ne cesse d’affirmer que cette région est et doit rester sous son égide. Une dualité des positions, qui a donné lieu à de nombreux contentieux.

Dans un communiqué de presse commun, signé entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, et son homologue estonien, Margus Tsahkna, Rabat et Riga affirment en référer à l’ONU quant à la question de la marocanité du Sahara occidental. Une décision saluée par le Maroc, qui peut compter sur un soutien international grandissant.

Le rôle de l’ONU, souligné

Ainsi, les deux nations souhaitent que l’Organisation des Nations Unies prenne en charge la question de manière rapide, afin de trouver une sortie de crise politique, qui soit juste, pragmatique et durable pour l’ensemble des partis concernés. Un camouflet pour l’Algérie qui voit une nouvelle nation rejoindre les rangs du Maroc à ce sujet et qui, de fait, se retrouve de plus en plus esseulée dans sa position.