Alors qu’il était à bord de l’avion présidentiel en partance pour West Palm Beach, le président américain s’est prononcé sur les productions de l’humoriste britannique Sacha Baron Cohen plus connu avec le personnage fictif de Borat. Donald Trump a confié aux journalistes qui effectuaient le déplacement avec lui qu’il n’appréciait pas véritablement le réalisateur et qu’il avait essayé de le piéger il y a quelques années.

“Un sale type” selon Trump

Sacha Baron Cohen aurait essayé de le prendre dans l’une de ses interviews fictives en 2003. Le réalisateur se serait présenté comme étant Ali G, un gangster qui présentait son dernier projet, des gants spéciaux pour manger des glaces. Donald Trump n’a pas hésité à traiter l’humoriste de « sale type ». Il n’a pas manqué d’opiner sur son clip dans lequel son avocat personnel se serait retrouvé dans une posture gênante.

“Je ne le trouve pas drôle…”

«Je ne sais pas ce qui s’est passé». «Mais il y a des années, il a essayé de me piéger. Et j’ai été le seul à dire ‘Pas question’. C’est un type bizarre. Et je ne le trouve pas drôle», a-t-il fait remarquer. Rappelons que l’humoriste qui est habitué à réaliser des interviews fictives a piégé dans sa nouvelle production l’avocat du président américain, Rudy Giuliani. Ce dernier est monté au créneau il y a quelques jours pour dénoncer le contenu de la vidéo.

Une clarification de Rudy Giuliani

Pour l’homme de Droit, il s’agit juste d’une « fabrication complète ». «Je remettais ma chemise dans mon pantalon après avoir retiré le matériel d’enregistrement», a-t-il déclaré sur le réseau social de l’oiseau bleu. «À aucun moment avant, pendant ou après l’interview je n’ai eu un comportement déplacé. Si Sacha Baron Cohen sous-entend le contraire, il ment éhontément», a poursuivi Rudy Giuliani.