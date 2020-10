Face à l’enlisement de la situation au Sahel, Smaïl Chergui, commissaire de l’UA à la Paix et la Sécurité, de l’Union Africaine a émis une idée jusque-là taboue : «explorer le dialogue avec les extrémistes». «Toute idée innovante est la bienvenue pour faire taire les armes en Afrique, en premier lieu celles portées par les terroristes et les extrémistes violents»

Pour le haut responsable, il faudrait prendre exemple sur l’accord signé entre les USA et les taibans qui s’affrontent depuis de nombreuses années. Cette idée n’est pas nouvelle et semble avoir inspiré les dirigeants maliens actuels dans la libération de la française Sophie Petronin et de l’opposant malien Soumaïla Cissé. Une idée également évoquée par le président IBK qui souhaitait lui aussi discuter avec les terroristes avant la prise du pouvoir des militaires.

En plus des terroristes au Sahel, l’Afrique de l’Ouest doit faire face aux terroristes de Boko Haram qui, comme dans le sahel, sèment le chaos depuis près de 10 ans au Nigéria, au Cameroun, au Tchad et au Niger.