Un billet publié sur le blog de Médiapart fâche le ministre de l’intérieur français au point de l’amener à porter plainte contre la plateforme ce mercredi 21 octobre. C’est ce que révèle Le Point. Gérald Darmanin a traîné « le site internet blog-mediapart.fr » en justice pour « diffamation » fait savoir l’hebdomadaire français. L’auteur de billet de blog qui irrite la Place Beauvau, est un dénommé « Horlesmurs ». Il est un contributeur extérieur du site d’information en ligne participatif. Celui-ci a dans son article critiqué la façon dont la police française a abattu l’auteur de la décapitation du professeur d’histoire Samuel Paty, à Conflans-Saint-Honorine.

« Dès qu’il s’agit de terrorisme, c’est-à-dire d’un crime commis par une personne musulmane envers une personne non-musulmane, la police semble avoir le droit voire le devoir de tuer. On ne peut pas s’indigner de la barbarie policière sans être en contradiction avec soi-même ou tourner le dos, sciemment à la République française » a écrit Horslesmurs . Pour le premier flic de France, ces réflexions du contributeur sont « de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la police nationale et caractérisent le délit de diffamation publique à l’encontre de l’administration de la police nationale ».

Mon billet ne viole aucune loi de la République

Horslesmurs a pour sa défense affirmé que son texte ne violait aucune loi de la République. D’après lui, si les caricatures de Charlie Hebdo sont devenues un symbole de la liberté d’expression on ne devrait pas vouloir à tout prix censurer un texte « dont le défaut principal est d’être –à certains égards – caricatural vis-à-vis des forces de l’ordre ».

L’auteur du billet de blog incriminé va cependant reconnaître que son expression « barbarie policière » est une erreur parce qu’elle place sur un même plan moral deux violences très différentes qui n’ont en réalité rien en commun. L’homme a depuis apporté des modifications à son article. Il faut dire aussi que le billet de blog n’a pas été bien accueilli par les internautes. Beaucoup n’ont pas caché leur indignation.