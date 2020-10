Au Sénégal, l’appel du député Sow à tuer les opposants au 3ème mandat du président Macky Sall, continue d’alimenter l’actualité du pays. Lors de l’ouverture d’une session parlementaire hier mercredi 14 octobre, le président de l’Assemblée nationale a refusé de s’autosaisir de l’affaire comme demandé par l’opposition. En effet, Malick Guèye du groupe parlementaire des non-inscrits avait écrit à Moustapha Niasse pour réclamer la prise d’une résolution parlementaire qui condamne fermement les déclarations d’Aliou Dembourou Sow. Il souhaitait que cette résolution soit adoptée à l’ouverture de la session parlementaire hier mercredi 14 octobre.

Ses collègues appellent à sa démission

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le patron du parlement sénégalais n’a pas accédé à sa requête. “L”‘Assemblée nationale ne peut s’autosaisir que lorsqu’elle en a la compétence, elle ne peut remplacer ni le Conseil constitutionnel , ni la Cour Suprême” a déclaré Moustapha Niasse. Signalons que les députés de l’opposition ont aussi réclamé la démission de M Sow à travers des demandes orales.

Au niveau de l’APR , parti du mis en cause, on ne tient pas le même discours mais on condamne fermement les déclarations du député. « L’Alliance Pour la République se démarque de tout propos et de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti clairement exprimée à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances » a fait savoir Seydou Guèye, le porte-parole de la formation politique dans un communiqué.