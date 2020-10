En Côte d’Ivoire, la deuxième vice-présidente du FPI-FRONT POPULAIRE IVOIRIEN, Simone Gbagbo a été interviewée par la chaîne russe RT. Plusieurs sujets ont été abordés notamment celle des élections présidentielles de Côte d’Ivoire, mais aussi le cas de son époux Laurent Gbagbo, ou encore le cas Guillaume Soro.

Simone Gbagbo estime que le bloage du retour de Laurent Gbagbo au pays n’est pas normal, puisqu’aucune charge n’avait été retenue contre lui. À la question de savoir si elle pardonne à celui qui contribué à la chute du régime de son mari et à leur arrestation, elle a affirmé que Guillaume Soro sait à quel point il a contribué à ce triste épisode de la vie des ivoiriens : “Il a joué un rôle extrêmement important et extrêmement grave. Lui-même le sait. Moi je suis prête à pardonner, je n’en veux à personne. Je n’ai pas de problème particulier avec lui, mais lui aura un problème avec les ivoiriens. Si on lui pardonne, on lui demandera de s’excuser auprès des ivoiriens et de faire en sorte qu’il y ait réparation de tout ce qui a été commis “

Sur son arrestation

“Je n’étais pas en résidence surveillée, j’étais en prison. (certes) On m’a mis dans une villa… pour que nous soyons en résidence surveillée il faut un decret émis par un chef d’état. À l’époque où on m’a arrêté il n’y avait pas de chef de l’État.” a déclaré l’ancienne première dame. Elle affirme qu’à sa sortie, suite aux nombreuses épreuves qu’elle a traversé elle a opté pour la réconciliation nationale. Quant à la prochaine présidentielle, elle pense que les conditions ne sont pas remplies pour qu’elle ait lieu.