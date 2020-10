Au Tchad, les autorités ont averti leurs concitoyens d’une tentative de fraude opérée sur le réseau social facebook. En effet, des individus mal intentionnés ont créé un compte au nom du Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger, Amine ABBA-SIDICK. Dans un communiqué de la diplomatie tchadienne, il est porté à la connaissance des tchadiens que le ministre n’a aucun compte officiel sur le réseau social.

Communiqué de la diplomatie tchadienne

Mise au point

Il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés ont créé sur le réseau Facebook un compte au nom de l’Ambassadeur AMINE ABBA-SIDICK, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger.Le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger tient à informer les utilisateurs des réseaux sociaux que le Ministre AMINE ABBA-SIDICK n’a pas de compte Facebook. Par conséquent, il est demandé aux internautes de ne point considérer les invitations et messages venant de ce faux compte.