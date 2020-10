Suite à la crise liée au covid-19, le télétravail a pris une toute autre importance en France et dans le reste du monde. Cependant, certaines entreprises estiment qu’il s’agit là d’un point néfaste. Ne faisant pas spécialement confiance à leurs salariés, certaines n’hésitent pas à utiliser des logiciels espion, afin de surveiller à distance.

Selon une enquête récemment menée par le cabinet ISG, spécialiste de la recherche et du conseil en technologie pour de grands groupes internationaux, une cybersurveillance généralisée a été mise en place par certaines entreprises. Cette affirmation se base sur l’analyse de 2.000 entreprises à travers le monde. De même, les chiffres en matière de sécurité parlent d’eux-mêmes. La vente de logiciels espion visant à surveiller les employés a grimpé de 500%.

Des logiciels espion pour surveiller ses employés

Si la pratique est très répandue aux USA, en France, elle l’est beaucoup moins. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est supposée garantir la liberté et les droits des salariés en télétravail. Juridiquement, l’employeur n’a pas le droit d’utiliser un tel outil contre ses propres salariés.

Une pratique encadrée en France

Il faut dire que ces logiciels sont très intrusifs. Hubstaff, le plus connu et le plus développé, permet de prendre une capture d’écran de son employé toutes les 5 minutes. Il permet également de traquer les données GPS du téléphone de son salarié. D’autres, comme CleverControl, permettent d’enregistrer le nombre de frappes et de clics de l’employé, afin de déterminer si ce dernier est actif. Il permet également de prendre des photos par webcam.