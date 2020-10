Alors que la pandémie du nouveau coronavirus a engendré un retrait momentané de l’actuel locataire de la Maison-Blanche de la scène publique, son challenger démocrate continue de sillonner le terrain. Au cours d’un discours qu’il a prononcé dans l’État-clé de Pennsylvanie, il s’est à nouveau attardé de façon assez subtile sur certaines questions qui, selon lui ont le mérite de diviser le pays dont il aspire à la présidence. Pour l’ancien proche collaborateur de Barack Obama, « il n’y a pas de place pour la haine en Amérique ».

“Les forces d’hier nous séparent…”

« Les forces de l’ombre, les forces de la division, les forces d’hier nous séparent, nous empêchent de nous élever et d’avancer », a-t-il notamment dénoncé lors de ce discours de campagne sans pour autant nommer son rival républicain. Il met également l’accent sur les rivalités qui règnent depuis quelques temps au sein de la politique américaine. « Au lieu de traiter le parti d’en face comme l’opposition, nous le considérons comme un ennemi. Cela doit cesser », a-t-il déploré.

“L’injustice est réelle” selon Biden

Il n’a pas manqué de faire mention des différentes manifestations qui sont en cours dans le pays à cause des violences policières et le racisme. Pour le candidat démocrate, même s’il est également partisan de « la loi et de l’ordre », il « croit aussi que l’injustice est réelle ». Joe Biden estime pour sa part que cette injustice « remonte à 400 ans, lorsque des hommes, femmes et enfants noirs ont été amenés ici pour la première fois, enchaînés ».