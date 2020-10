Il y a un an, les chercheurs de la ville sénégalaise de Saint Louis projetaient d’inscrire le « thiébou dieune », un plat local, au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis, les choses ont évoluées dans le bon sens. Le pays a déposé en début du mois dernier son dossier complet pour l’inscription du plat le plus célèbre de la cuisine sénégalaise, dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO.

« En février tout était presque fini, nous avions même déposé le dossier d’inscription à l’UNESCO le 30 mars, mais il manquait plusieurs éléments qui devaient être complétés au mois d’avril notamment, un documentaire de dix minutes avec les communautés à Saint-Louis, d’autres informations liées à ce qu’en pensent les ONG, les associations de femmes, de jeunes » a fait savoir le directeur du patrimoine culturel Sénégalais. Dans le dossier, les rédacteurs ont mis l’accent sur le caractère national de ce plat. Il est mangé dans tous les coins du Sénégal.

Le dossier a de fortes chances de passer

« On mange tous du riz au poisson qu’il soit blanc ou rouge avec différents condiments et des cuissons variables, mais ce sera toujours du thiebou dieune dans toutes les régions, les restaurants les plus huppés partout, tout le monde fait du thiébou dieune à sa facon » soutient Abdoul Aziz Guissé. Il reste optimiste sur la suite des évènements. Au vu de son expérience à l’Unesco, il pense que le dossier du Sénégal a de fortes chances d’être accepté comme « la pizza italienne en 2017 ».

A cause de la crise sanitaire, la réunion du comité mondial de l’Unesco pour l’immatériel qui devrait se tenir en Jamaïque n’a plus eu lieu. Le Sénégal doit donc encore attendre avant de savoir si son « thiebou dieune » sera inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. De toutes les façons, le dossier est déjà au niveau de l’organe d’évaluation de l’institution onusienne.