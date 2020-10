Pour découvrir le monde, on n’a pas forcément besoin de prendre l’avion. Cette famille Suisse arrivée récemment dans la région de Québec au Canada pour passer l’automne, a déjà traversé quatre continents à vélos. L’aventure a commencé à deux. Céline et Xavier Pasche qui ont pour crédo : « vivre, explorer, inspirer et partager », quittent la Suisse pour un long voyage qui les mènera en l’espace de cinq ans en Nouvelle-Zélande. Ils iront ensuite à la rencontre de populations indiennes, vietnamiennes et iraniennes.

Le continent américain leur balise ensuite ses pistes pour une découverte de l’Alaska et du territoire canadien du Yukon. C’est donc au cours de leur pérégrination qu’ils ont mis au monde leurs deux enfants. « C’est assez magique parce que j’ai eu l’intuition que j’étais enceinte quand on était dans l’Himalaya. J’ai attendu qu’on soit face au mont Everest, à 5500 mètres d’altitude, pour dire à Xavier qu’il allait être papa » raconte Céline Pasche. L’enfant née en Malaisie était une fille. Elle a aujourd’hui 7 ans et sa sœur trois ans.

” On vit une vie de simplicité “

Les Pasche choisissent leur itinéraire en tenant compte de leurs deux filles. Mais ils n’ont pas réussi à leur épargner une traversée du désert australien ou les moins 30 degrés Celsius qu’il faisait comme température sur les pistes de Mongolie. Pour accomplir ce périple, la famille n’a pas eu besoin de moyens extraordinaires. D’ailleurs les Pasche ne sont pas riches. Ils passent la nuit dans des tentes la plupart du temps.

L’argent qu’ils gagnent provient essentiellement de leur activité de globe-trotteur. « On vit une vie de simplicité. On dort principalement sous la tente, mais aussi au cours du chemin, je suis devenue écrivaine et Xavier photographe ? On vit de ca. On a écrit un livre, on écrit des articles pour des magazines ou pour des journaux. On fait des conférences » fait savoir Céline Pasche. Le moins qu”on puisse dire c’est que cette famille se nourrit de sa passion.

Voyages à vélo, une idée qui séduit

L’idée bien qu’elle soit extraordinaire n’est pas nouvelle. De nombreuses personnes ont déjà, par le passé, parcouru des milliers de kilomètres à vélo pour découvrir de nouvelles contrées ou pour réfléchir sur de nouvelles orientations à donner à sa vie. C’est le cas par exemple du cycliste professionnel Guillaume Martin, diplômé de philosophie dont l’histoire est racontée dans le livre « Socrate à vélo ». La passion du vélo, malgré les évolutions technologiques des moyens de transport, ne va pas s’estomper de si tôt. Avec l’amélioration de l’expérience sur les vélos, et les différents mode d’assistance au pédalage, ce moyen de transport qui semble si rudimentaire tend à résister à l’usure du temps.