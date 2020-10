Entre le ministre du développement communautaire Mansour Faye et le leader de Pastef Ousmane Sonko, le torchon continue de brûler. En effet, à la faveur d’une sortie médiatique qu’il a faite, l’autorité ministérielle a répondu aux propos tenus par le leader de Pastef sur une rencontre qui n’aurait jamais eu lieu. Celui qui est en charge du département du Développement communautaire et de l’équité sociale et territoriale a martelé que ladite audience a bel et bien eu lieu.

Une autorisation demandée à Sonko pour publier un enregistrement

Selon les précisions qui ont été faites par Mansour Faye, l’audience se serait tenue devant témoin dans les locaux de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Lors de cette sortie médiatique, le ministre n’a pas souhaité donner plus de détails sur l’audience incriminée. Il dit détenir des preuves qui confirment ses déclarations. Il a par la suite demandé l’autorisation au leader de Pastef Ousmane Sonko de mettre à la disposition de la presse un enregistrement audio.

Sonko avait traité le ministre de menteur

Notons que sur sa page Facebook, Ousmane Sonko n’était pas allé par quatre chemins pour traiter de menteur Mansour Faye. « Mansour Faye ne peut se contenter d’une simple insinuation pour tenter vainement de jeter le doute dans l’esprit des sénégalais », a notamment laissé lire le leader de Pastef. « En quels année, mois et lieu s’est tenue sa prétendue audience de demande de rencontre ou d’intervention auprès de son beau-frère de Président. Quel est le nom du ou des témoins d’une telle audience ? Et quel en était l’objet? », avait interrogé Ousmane Sonko le 30 septembre dernier dans sa publication.