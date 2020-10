L’heure n’est plus à la querelle. En tout cas, pour le moment. L’ancien président américain Barack Obama a adressé un message à son successeur après l’annonce de son test positif au coronavirus. Donald Trump qui a en tout temps minimisé l’impact de la maladie se retrouve lui-même contaminé et transféré dans un hôpital par mesure de précaution.

« Michelle et moi espérons qu’ils, ainsi que les autres personnes affectées par la COVID-19 à travers le pays, reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu’ils seront sur la voie d’un prompt rétablissement. Bien que nous soyons au milieu d’un grand combat politique, et nous prenons cela très au sérieux, nous voulons aussi adresser nos meilleurs vœux au président des États-Unis (et à) la Première dame.» a déclaré Barack Obama à l’attention de M. Trump.

Le président américain a annoncé sa contamination quelques jours après le débat qui l’a opposé à Joe Biden. Ce dernier a quant à lui été testé négatif. Il a annoncé vouloir continuer sa campagne.