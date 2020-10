‘’A quelque chose, malheur est bon’’ dit-on. Le président américain Donald Trump avait annoncé dans la soirée de ce jeudi via twitter avoir été testé lui et sa femme, positif au Covid-19. « Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs à la COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons passer à travers cela ensemble! », avait-il tweeté. Avec cette annonce qui a fait le tour du monde, le tweet du président a battu un record d’audience au niveau des likes, commentaires, ainsi qu’au niveau des retweets.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

D’après Axios, le post de Donald Trump le plus populaire jusqu’à celui-ci, a été liké plus de 800 000 fois. Posté en 2019, le tweet avait annoncé le retour du rappeur américain A$AP Rocky qui avait été libéré de prison en Suède et s’apprêtait à rentrer aux États-Unis. Après celui-ci, le tweet du président annonçant son infection au ‘’virus jaune’’ a été liké plus 1,3 millions de fois.

Plus de 425 000 retweets

Le tweet du président a été également commenté plus de 425 000 fois et retweeté plus de 800 000 fois. Selon TruthNest, spécialiste des statistiques sur Twitter, sur les 600 derniers tweets du locataire de la Maison Blanche, les plus populaires ont été partagés à hauteur de 80 000 fois et ont reçu environ 300 000 cœurs. L’un des derniers tweets de Trump qui a eu une bonne audience est celui dans lequel il s’en était pris à son adversaire démocrate, Joe Biden qui « refuse de passer un test anti-dopage » avant le débat. Le post avait été retweeté plus de 85 000 fois.