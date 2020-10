A quelques semaines de la présidentielle américaine, Donald Trump candidat à sa propre succession a contracté le coronavirus. Depuis, ses homologues du monde entier lui adressent des souhaits de prompt rétablissement. Après le président Russe Vladimir Poutine, c’est au tour du Nord-coréen Kim Jong-Un d’adresser ses « salutations chaleureuses » au président américain et sa femme Melania, leur souhaitant de se rétablir « le plus tôt possible ». « Il espère qu’ils surmonteront cela » a ajouté l’Agence nord-coréenne KCNA qui a rapporté l’information.

Il est pris en charge dans un hôpital militaire de Washington

Entre Donald Trump et Kim Jong-Un, les relations n’ont pas toujours été cordiales. En 2017, le président américain avait menacé d’attaquer la Corée du nord si son leader ne mettait pas fin à son programme nucléaire. Les années qui ont suivi ont été celles d’une romance entre les deux hommes. Ils se sont rencontrés une fois à Singapour en 2018. Suivra ensuite deux sommets en février et en juin 2019. A l’issue de ces rencontres, il n’y a pas eu de véritables avancées sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Les Etats-Unis ne baissent pas pour autant les bras. Les deux pays continuent de discuter en coulisse a révélé le Secrétaire d’Etat américain en septembre dernier. Donald Trump est actuellement hospitalisé dans un hôpital militaire de Washington. Selon le médecin de la présidence américaine, l’ex magnat de l’immobilier ressent la fatigue. Il suit un traitement expérimental contre la Covid-19. Le message de Kim Jong Un devrait lui faire plaisir parce qu’il est le seul chef d’Etat à bénéficier de l’attention de l’homme fort de Pyongyang. Selon l’Agence de presse sud-coréenne Yonhap, Kim Jong Un n’a jamais adressé ses voeux de prompt rétablissement à un homologue atteint de la Covid-19.

«Prompt rétablissement»

De son côté le président chinois a également réagi à la nouvelle. En pleine guerre commercial avec le pays de Trump, Xi Jinping n’est pas resté insensible à cette nouvelle sur l’état de santé de son homologue américain. C’est à travers un message conjoint avec son épouse Peng Liyuan que Xi Jinping s’est prononcé. «Nous espérons que vous vous rétablirez rapidement» aurait affirmé le couple chinois dans son message adressé au couple américain. Xi Jinping a entre autre souhaité un «prompt rétablissement» à Donald Trump.