Mercredi, Phillip Truter, ancien directeur financier de la VBS Mutual Bank, a plaidé coupable de fraude, corruption, racket, vol et blanchiment d’argent. Il était devant le tribunal spécialisé des délits commerciaux siégeant à Johannesburg. Il a également accepté d’aider l’État dans ses investigations pour comprendre comment les fonds de la banque ont été pillés.

Suite à des problèmes de liquidité, VBS Mutual Bank a été placée sous curatelle le 11 mars 2018. La VBS détenait l’épargne de nombreuses personnes défavorisées et des municipalités locales, lorsqu’elle s’est effondrée avec plus de 100 millions d’euros de dettes en 2018. Une grande partie de l’argent, selon les investigateurs, aurait été siphonnée dans des comptes bancaires privés et une partie dépensée dans des propriétés ou des voitures de luxe.

Condamné à 10 ans de prison

Philip Truter a été un rouage important dans l’effondrement de VBS Mutual Bank. En tant que directeur financier (CFO) de la banque, ses principales fonctions comprenaient la gestion financière et des risques de la banque. Il était de son devoir fiduciaire de signaler aux autorités toutes les irrégularités dont il avait des soupçons ou des preuves. L’ancien directeur financier était apparu ce mercredi en compagnie de sept autres accusés.

Mais il avait été le seul à plaider coupable, ses co-accusés ayant plaidé non coupables, ont été programmés pour une autre comparution. Truter a été condamné à 10 ans, dont trois avec sursis. Il est le premier cadre supérieur à être condamné dans l’affaire VBS. L’effondrement de la VBS Mutaul Bank, après que la Haute Cour eut ordonné sa liquidation, est devenu l’un des scandales de corruption les plus graves à avoir secoué l’Afrique du Sud d’après apartheid.

Et cela en grande partie parce les victimes étaient de épargnants de classes défavorisées, en majorité des noires et des femmes. La VBS peu connue, avait gagné en notoriété en 2016 pour avoir accordé un prêt de 550 000 euros à l’ancien président Jacob Zuma pour rembourser à l’État les améliorations apportées à sa maison personnelle, y compris une piscine et un amphithéâtre.