Une nouvelle affaire qui devrait embarrasser l’église catholique. En France, un prêtre a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur 19 personnes couvrant la période de 2006 à 2020. Il appartiendrait à la Fraternité Saint-Pie X. Pour l’heure, les autorités affirment qu’elles ne peuvent confirmer s’il y a plus de victimes ou non.

Les enquêtes se poursuivent donc sur cette affaire, il a été, en attendant placé en détention provisoire. L’accusé est âgé de 53 ans. Depuis quelques années les affaires impliquant prêtres et même évêques se multiplient dans le monde. L’église tente de faire profil bas tout en annonçant des réformes permettant de rendre justice aux victimes.