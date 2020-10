L’ex-chef rebelle Guillaume Soro est formel sur sa décision, il n’y aura pas d’élection en Côte d’Ivoire tant qu’Alassane Ouattara sera candidat et tant que lui Soro ne sera pas candidat. Avec son passé rebelle, beaucoup se demandent si M. Soro n’aura une nouvelle fois encore pas recours aux armes. Tout comme Guillaume Soro lui-même l’a rassuré, l’un de ses lieutenants, le professeur Mamadou Traoré, a également rassuré les uns et les autres qu’il n’y aura pas de coup d’Etat en Côte d’Ivoire.

« Ils sont nombreux, les ivoiriens qui se demandent comment l’opposition réussira t-elle à contraindre le gourou du Restaurant (A. Ouattara ndlr) à reporter l’élection présidentielle d’Octobre 2020 et à permettre l’organisation d’une élection inclusive et transparente. Je l’ai dit plus d’une fois et je vais me répéter. Ce n’est pas du tout à travers un coup d’État. C’est plutôt à travers une bataille diplomatique que le gourou du Restaurant sera contraint d’abdiquer. Et à ce sujet, Guillaume Soro est en train de jouer un rôle formidable. Il est en train d’étouffer sur le plan diplomatique le gourou du Restaurant, » a fait savoir M. Traoré

Une nouvelle mission annoncée dans le pays

Le pro-Soro en veut pour preuve les nombreuses réactions des organismes et structures internationaux qui se sont prononcés contre la candidature de M. Ouattara. Il a cité également la mission la CEDEAO, de l’UA et de l’ONU qui sera dans le pays dès ce jour pour échanger avec les différents acteurs impliqués dans le processus électoral.

« Pour preuve, après les réactions des États-Unis, de la France, de la Cour Africaine des droits de l’homme, d’Amnesty Internationale, d’international Crisis Group et autres structures internationales, du 04 au 06, une mission conjointe de la CEDEAO, de l’UA et de l’ONU sera en Côte d’Ivoire pour échanger avec les acteurs politiques et les structures en charge de l’organisation de l’élection présidentielle » a-t-il annoncé.

“Nous n’aurons plus qu’à prier pour la Côte d’Ivoire”

Pour Mamadou Traoré, si après toutes ces missions conjointes, qui visent à anticiper sur la crise politique à venir, le président Alassane Ouattara « s’entête à foncer tout droit dans le mur en maintenant sa position, nous n’aurons plus qu’à prier pour la Côte d’Ivoire ».