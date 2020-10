Le lundi 12 octobre dernier, un accusé s’est donné en spectacle dans le tribunal de Besançon en France. Poursuivi pour harcèlement à l’endroit de son ex-conjointe et outrage envers des agents de la gendarmerie, l’homme s’est vu infliger une peine de 2 ans de prison. Dès le prononcé du verdict, le quarantenaire est sorti de ses gonds. Dans un accès de colère, il enlève violemment le haut du pupitre en bois de la salle d’audience qui était à portée de main et saute sur le bureau de la présidente du tribunal et de ses assesseurs pour en découdre avec eux.

“Je suis malade car je ne peux plus voir mon fils…”

Heureusement pour Madame la juge et ses assistants, les agents présents ont réussi à immobiliser le forcené. Il sera ensuite conduit dans une cellule se trouvant au sous-sol. Le condamné est visiblement un homme violent puisqu’il avait déjà épinglé par la justice pour violence physique sur son ex-compagne.

« Quand je craque, je dis des mots que je regrette. Je suis malade car je ne peux plus voir mon fils. J’ai perdu 20 kilos depuis janvier, vous voulez me voir dans une tombe, c’est ça ? » dira-t-il après son comportement pour le moins violent. L’homme devrait d’ailleurs être poursuivi en justice pour cette tentative d’agression, lui qui se plaint de ne pas pouvoir voir son fils. A en croire la procureure, le condamné considère son enfant comme « un objet, un meuble » qui lui appartient.

