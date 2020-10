La propreté en Afrique fait partie des valeurs importantes des communautés. Le balai joue un rôle très intime à ce principe même s’il demeure un objet d’art traditionnel qui existent depuis des siècles. Le balai est un outil de nettoyage du parterre extérieur (brindilles plus raides en général) comme interne (brindilles nettement plus souples) à la cour d’une maison communément exploité dans tous les pays africains. Les balais originellement sont composés d’un faisceau de brindilles de graminées tel que le sorgho, le riz ou le fonio.

Seulement plus tard et selon les régions, les balais sont composés de fibres naturelles, de paille ou de « nervure de palmier ou de cocotier ». Aussi, avec le temps et les cycles de modernités, le balai a connu plusieurs transformations au nombre desquels sur le balai traditionnellement connu (plus court et sans manche) se rajoute une manche plus longue fixée au regroupement de multiples pailles ou de brindilles pour favoriser un balayage plus ergonomique surtout sur des aires remplies de sable.

La mention de cour dans ce proverbe est utilisée pour représenter tout enceinte où se trouve une habitation ou un édifice quelconque. La cour est effectivement un espace découvert de superficies variables mais à l’intérieur d’une clôture de murs ou de haies ou de bâtiments autour d’une habitation familiale ou d’un édifice. En Afrique plusieurs cours sont encore pleines de bancs de sable. Et balayer une cour de sable requiert alors du temps et une stratégie régulière afin de déplacer le moins possible les bancs de sables, mais attention tous les déchets par contre. Un art que maîtrise majoritairement la gente féminine du continent. Et pour ce faire, un brin de paille ou une brindille de balai ne suffira donc jamais pour balayer toute une cour. Cela nécessite obligatoirement le regroupement de centaines de brins de paille ou de brindilles pour réaliser cette tâche. La véritable signification de ce proverbe Baatonu n’est pas de parler spécifiquement du balai, mais s’inspire de ce regroupement de brindilles pour rappeler aux héritiers ou ceux qui l’entendent l’importance de la solidarité. Ainsi les sages affirment que seul on réalise très peu alors qu’ensemble et dans la solidarité les individus sont capables de bâtir plus et poser des actions positives plus visibles à l’œil nu.