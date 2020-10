L’élection américaine n’est pas encore jouée, mais Joe Biden semble être bien en avance. En effet, selon un récent sondage signé de l’institut Léger, le candidat démocrate disposerait de 12 points d’avance sur son rival républicain, le président sortant Donald Trump. Un avantage conséquent et définitif ?

Jean-Marc Léger, président de l’institut de sondage du même nom est catégorique. En effet, selon lui, Biden prend quasiment un point d’avance par semaine. Aujourd’hui, fort d’une avance théorique de 12 points, ce dernier est en position de force, d’autant que 96% des sondés, affirment qu’il s’agit là, de leur choix définitif. Pour autant, Trump ne baisse pas les bras.

Trump, à la traîne dans les sondages

La crise liée au covid-19 semble avoir été l’une des principales causes liées à ce déclin. 47% des Américains ont ainsi affirmé qu’ils n’iraient pas se faire vacciner, même si le vaccin serait gratuit. En outre, la gestion de la pandémie a été pointée du doigt. 63 % des Américains estiment que le principal enjeu autour de la maladie est d’en enrayer sa propagation. De son côté Trump lui, semble plutôt pencher pour le côté économique.

215.000 décès liés au covid-19

Enfin, 215.000 personnes ont d’ores et déjà trouvé la mort au cours de cette crise sanitaire. Un chiffre incroyablement haut, qui ne semble pas faire peur au président Trump. Ce dernier a d’ailleurs été qualifié d’imprudent par 44% des sondés, qui voient en lui un homme qui a trop longtemps fait fi des gestes barrières et des recommandations sanitaires. Seule point positif, Trump ne perd rien auprès de ses plus fidèles électeurs.

À lire