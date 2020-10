Elle était en plein travail après ses premières contractions quand elle a décidé d’accomplir son devoir civique. Aux USA, alors que Joe Biden et Donald Trump se disputent la Maison-Blanche, les citoyens américains ne veulent certainement pas se faire compter cet événement.

C’est le cas d’une femme dans le comté d’Orange aux USA. Alors que son mari et elle se dirigeait vers l’hôpital après qu’elle ait ressenti de violentes contractions, elle a demandé à celui-ci de l’amener voter avant d’aller à l’hôpital pour accoucher. «Elle a dit non, non, j’ai besoin de le remplir maintenant… Son mari m’a dit qu’elle refusait d’aller à l’hôpital tant qu’elle n’aurait pas voté» a affirmé une des responsables du bureau de vote qui a accueilli la jeune femme. Finalement la jeune femme a pu voter et s’en est allée avec son conjoint.