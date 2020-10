Aux USA, le célèbre Dr Fauci en charge de la lutte contre la pandémie du coronavirus ne veut plus être utilisé par l’équipe de campagne de Donald Trump. En effet, une de ses anciennes déclarations avait été utilisée par l’équipe de campagne du président Donald Trump pour vanter le travail de ce dernier. Seul bémol, il affirme que ses propos avaient été sciemment sortis de leur contexte : « Les déclarations qui me sont attribuées sans ma permission par l’équipe de campagne du parti républicain ont été sorties de leur contexte à partir d’un commentaire que j’ai fait il y a plusieurs mois concernant les efforts des autorités sanitaires fédérales ».

Cette fois-ci dans une nouvelle interview, le Dr Fauci affirme que ses propos ne devraient plus être utilisés par l’équipe de Trump dans le cadre de la campagne : “Il est si clair que je ne suis pas une personne politique… Et je n’ai jamais – ni directement ni indirectement – soutenu un candidat politique. Et prendre une déclaration complètement hors de son contexte et la mettre dans ce qui est évidemment une publicité de campagne politique, j’ai pensé que c’était vraiment très décevant” a déclaré le spécialiste des maladies infectieuses à CNN.

“Je ne peux pas imaginer que quiconque puisse faire plus.” avait dit M. Fauci. Des propos qu’il affirme sortis de leur contexte et qui servent des buts politiques. Mais pour l’équipe du président républicain, le Dr Fauci a bien tenu ses propos, et il n’y a donc pas eu manipulation. Mais le Dr Fauci reste ferme, il aimerait que cela s’arrête. Reste à savoir si son message sera entendu.

