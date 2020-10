Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a tenu à être très clair sur la question des élections présidentielles américaines. En effet, ce dernier a assuré craindre des perturbations aux États-Unis, si les résultats des prochaines élections sont plus serrés que prévu. Selon lui, le Canada doit se préparer à tous les scénarios possibles.

En effet, ce dernier regarde avec une certaine crainte la polarisation aux États-Unis, qui apparaissent plus divisés que jamais. Le débat politico-social qui anime le pays depuis plusieurs mois (racisme, covid-19) tend effectivement à laisser envisager le pire. Les élections américaines pourraient également avoir un impact réel sur l’économie canadienne, l’un des principaux partenaires économiques des États-Unis.

Trudeau craint les résultats de l’élection américaine

Ainsi, Trudeau appelle de tous ses vœux à des résultats clairs et, dans le cas ou elle devrait arriver, à une transition en douceur. Une sortie qui intervient alors que le président Trump a d’ores et déjà déclaré qu’il refusait de s’engager à une transition pacifique s’il venait à perdre le scrutin. En effet, sans preuves, ce dernier a plusieurs fois affirmé que les prochaines élections pouvaient être entachées de triche.

Ottawa, premier partenaire économique

Pas question cependant pour le Canada d’interférer dans le processus électoral. En effet, le pays souhaite conserver sa place de premier partenaire commercial alors que s’échangent quotidiennement près d’1.5 milliard d’euros de biens et de service entre les deux nations. La frontière reste toutefois fermée aux touristes et aux visiteurs, et ce, jusqu’au 21 octobre prochain.

