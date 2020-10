Les Etats-Unis s’exposent de plus en plus à la menace de la suprématie blanche violente. C’est du moins ce que rapporte un document du département de la Sécurité intérieure ce mardi 7 octobre. Il s’agit selon les responsables sécuritaires américains de la « menace la plus persistante et la plus meurtrière du pays ». «Je suis particulièrement préoccupé par les extrémistes violents de la suprématie blanche qui ont été exceptionnellement meurtriers dans leurs attaques ciblées odieuses ces dernières années», a fait savoir Chad Wolf, le secrétaire par intérim de la sécurité intérieure dans le document.

Dans un contexte de lutte contre le racisme

Ce rapport intervient à quelques semaines de la tenue du scrutin présidentiel aux Etats-Unis. Il colle également à l’actualité relative aux différentes manifestations contre les violences policières envers les personnes de couleurs et contre le racisme. Notons que le rapport alerte également sur l’influence russe sur le prochain scrutin présidentiel aux Etats-Unis.

La menace russe…

Selon les informations contenues dans ce document, la Russie fera également parler d’elle lors de la prochaine élection présidentielle. Elle pourrait essayer d’influencer le scrutin par divers procédés a notamment insisté le département de la Sécurité intérieure. «La Russie est probablement le principal acteur d’influence secrète et le fournisseur de désinformation et de désinformation dans le pays», a précisé le rapport.