Un vaccin contre le coronavirus ? En effet, un vaccin actuellement travaillé en Chine a démontré des effets sûrs, déclenchant une réponse immunitaire chez les patients testés. L’étude en phase 1, a démontré des effets intéressants, permettant au vaccin de passer au stade 2, soit une étude clinique, sur des humains.

Selon The Lancet, le vaccin appelé BBIBP-CorV, est actuellement développé par China National Biotec Group (CNBG), filiale du groupe public China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Les résultats observés sont tellement bons que ce dernier a d’ores et déjà été déployé lors d’une campagne en urgence, permettant ainsi à des employés dits essentiels, de se faire vacciner contre la maladie.

Un vaccin chinois qui tient la route

Cependant, une phase 3 est encore attendue, afin de permettre aux autorités de définir si, réellement, ce vaccin est utile ou non contre le covid-19. Cette phase 3 est actuellement en cours et les résultats pourraient tomber dans les mois à venir. BBIBP-CorV fait actuellement partie de la liste des vaccins dont l’OMS estime être potentiellement le bon.

Plus d’un million de décès suite au covid-19

Ce dernier n’a provoqué aucun effet secondaire considéré comme étant grave, même si des fièvres et certaines douleurs ont été ressenties chez les patients testés. À ce jour, le covid-19 a fait plus d’un million de morts à travers le monde et l’Europe subit de plein fouet une seconde vague. Hier, la France est même devenue le premier pays sur le continent à dépasser les 30.00 en 24 heures.