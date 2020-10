Au Sénégal, des friandises font polémique. Des bonbons sous formes de jouets font l’objet de nombreuses critiques sur la toile de la part des internautes sénégalais. Et pour cause, les bonbons en questions présentaient des images et des figurines d’enfants en posture indécente, qui s’admirant les parties intimes, qui s’embrassant. Pour des friandises dont la cible commerciale est principalement des enfants, l’apprêt marketing ne passait pas. Ce Mardi, le directeur du commerce intérieur sénégalais émettait une note circulaire, en substance.

Des bonbons dépravés ?

Des bonbons en forme de cœur surmonté de deux figurines, soit une figurine bleue (un garçon) et une figurine rose (une fille) ; soit deux figurines roses. Ces bonbons, ou plutôt leur contenant, puisque les friandises elles-mêmes se trouvaient à l’intérieur du jouet, étaient affublés d’un petit mécanisme. Ce mécanisme, lorsqu’on l’actionnait, rapprochait les figurines jusqu’à se toucher par la bouche en une sorte de baiser. En outre sur les faces des jouets, figuraient des images (d’une fille et d’un garçon) montrant, des enfants soit farfouillant gaiement dans les dessous les uns les autres, soit s’embrassant.

Il n’avait pas fallu longtemps pour aux internautes sénégalais de crier sur les réseaux sociaux toute leur indignation. Sur Facebook on pouvait voir des images et vidéos de ces friandises décriées, affublés de commentaires vitriolés au sujet de l’inaction voir de l’incompétence des autorités chargées de la régulation des activités commerciales dans le pays. Une indignation générale qui était arrivée aux oreilles de la direction sénégalaise du commerce Intérieur.

Ce Mardi le directeur, Oumar Diallo en poste depuis seulement le 09 septembre dernier, émettait, à l’attention de toutes les divisions et démembrements de son service, une note circulaire. Dans la note le directeur stipulait en l’occurrence : « Ces bonbons sous forme de jouet (…) ne véhicule pas un message éducatif, encore moins ludique. Je vous demande de prendre toutes les dispositions et de procéder immédiatement au retrait systématique du produit en quelques lieux où il est commercialisé »