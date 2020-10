L’annonce est explosive. Les finances du Vatican sont au plus mal. Il y a quelques heures les autorités annonçaient l’arrivée de Moneyval, l’organe du Conseil de l’Europe évaluant les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. L’enjeu, évaluer les comptes du Vatican. Jugé opaques pendant longtemps, les finances du Vatican ont connu des mouvements suspect d’après la presse européenne.

Annonces

Le Pape François veut donc jouer la transparence. Une décision qui a été saluée par les autorités européennes. Mais il y a quelques heures, le Figaro a lancé une petite bombe. Selon le magazine français, les finances du Vatican auraient connu un véritable pillage. Le compte personnel du Pape a même été siphonné selon le site français. En tout 20 millions de livres sterling ont été prélevés à son insu.

Pour courronner le tout, le site apprend que des membres de la mafia seraient impliqués dans des contrats signés avec le Saint-Siège. Pour l’heure, pas de communication officielle du Vatican. Un simple communiqué du Saint-siège avait annoncé l’arrivée des auditeurs : « Cette phase d’évaluation a pour principal objet d’étudier l’efficacité des instruments législatifs et organisationnels adoptés ces dernières années par les juridictions pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Plus d’infomations dans nos prochaines parutions.