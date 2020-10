Carlo Acutis, un adolescent italien âgé de 15 ans, qui est décédé des suites de la leucémie, a été béatifié le samedi 10 octobre dernier. La béatification s’est déroulée au cours d’une cérémonie dans la ville d’Assise au centre de l’Ombrie en Italie. Cette étape est la dernière, pour qu’une personne accède au rang de saint, dans l’Eglise catholique romaine. Carlo Acutis est reconnu pour avoir effectué des miracles en ligne.

L’Eglise doit se prononcer sur un autre miracle

En 2013, l’Eglise a estimé qu’il a sauvé la vie à jeune garçon brésilien atteint d’une forme rare d’une maladie du pancréas. Toutefois, avant d’accéder à la sainteté, l’Eglise doit encore évaluer un autre miracle que Carlo Acutis aurait réalisé sur un autre garçon. Cependant, cela a été rejeté par le pape François au cours de précédentes occasions. Surnommé le « patron d’internet », le jeune homme a propagé sa foi en ligne, où il gérait également plusieurs sites pour le compte d’organisations catholiques. Certains membres de l’Eglise ont exprimé leur satisfaction suite à la béatification de Carlo Acutis.

Il est né à Londres

Le cardinal Agostino Vallini a estimé que « Carlo a utilisé internet au service de l’Evangile, pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible ». Enzo Fortunato, porte-parole de l’Eglise, a abondé dans le même sens en confiant à un média français que « les jeunes étaient peut-être fatigués d’une pastorale qui, malgré tous ses efforts, est peut-être un peu en décalage avec son temps ». Notons que Carlo Acutis est le plus jeune contemporain à franchir l’étape de la béatification. Il est né de parents italiens en 1991 à Londres. Cependant, toute la famille avait posé ses valises dans la capitale italienne, Milan, où Carlo Acutis a passé une grande partie de sa vie.

