La Corée du Nord fête les 75 ans du Parti du Travail, la formation politique qui dirige actuellement le pays. A l’occasion, le numéro 1 chinois a adressé ses félicitations à Kim Jong-un. C’est l’Agence de presse officielle nord-coréenne qui donne l’information. Selon KCNA, Xi Jinping a salué les progrès réalisés par Pyongyang ces dernières années en ouvrant le dialogue avec des pays étrangers afin d’affronter des défis qui se présentent à lui. Xi Jinping est « très satisfait » de cela, a souligné l’agence de presse.

” Nous avons l’intention de développer… les relations sino-coréennes ”

Le président chinois a par ailleurs exprimé la volonté de son pays de consolider les relations sino-coréennes. « Nous avons l’intention de défendre, consolider et développer avec succès les relations sino-coréennes avec nos camarades de Corée et dynamiser le développement durable et stable de la cause socialiste des deux pays » a indiqué le président chinois dans son message selon KNCA. Inutile de rappeler que Pékin est un allié de Pyongyang. Les rencontres entre le nord-coréen Kim Jong Un et le président chinois se sont multipliées ces dernières années.

Entre 2018 et 2019, les deux dirigeants ont déjà eu cinq entrevues. Notons cependant que la Chine n’a pas toujours soutenu la Corée du Nord. Il lui est déjà arrivé de s’associer aux autres membres du Conseil de sécurité de l’Onu pour imposer des sanctions à lPyongyang, très attaché à son programme nucléaire. Un important défilé militaire devrait avoir lieu ce samedi 10 octobre dans la capitale Nord-coréenne pour célébrer les 75 ans du parti au pouvoir. A l’occasion, le régime pourrait montrer des exemplaires de ses missiles balistiques.

