Le chanteur compositeur Youssou Ndour plusieurs fois nominé dans son pays, le Sénégal, mais aussi dans plusieurs autres pays africains et à l’étranger, a reçu une nouvelle distinction. Il est désormais membre de l’Académie royale de musique de Suède. L’annonce a été confirmée par le principal intéressé sur la toile.

C’est une légende vivante. Youssou Ndour, un artiste autodidacte plusieurs fois primé pour son talent immense a intégré l’Académie royale de musique de Suède. Une nouvelle distinction pour un artiste très apprécié dans son pays et dans toute l’Afrique. Il a collaboré avec les plus grands et a défendu le continent partout où il passait. Son esprit panafricain l’a également conduit à collaborer avec les plus grands artistes du continent. Reconnu pour son franc-parler, Youssou Ndour a également défendu l’Afrique lors d’interviews mémorables.

“C’est avec un immense plaisir et une très grande humilité, que j’apprends ma promotion pour intégrer la prestigieuse Académie royale de musique de Suède. C’est une fierté, un pas de plus pour l’Afrique mais surtout une motivation supplémentaire !” a-t-il déclaré sur la toile.

