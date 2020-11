Ce weekend, le Conseil suprême du pétrole a confirmé que 22 milliards de barils de pétrole ont été découverts dans l’émirat d’Abou Dhabi. Déjà bien riche en pétrole, cet émirat a donc découvert de nouveaux gisements susceptibles de lui apporter une nouvelle manne financière importante.

L’annonce a été effectuée dimanche 22 novembre, à l’occasion d’une réunion virtuelle organisée par le Conseil suprême du pétrole. Dans les faits, les autorités d’Abou Dhabi ont confirmé avoir découvert de nouveaux gisements contenant pas moins de 22 milliards de barils de pétrole. Ce pétrole sera récupérable, comme l’a confirmé l’agence WAM.

22 milliards de barils découverts à Abou Dhabi

Abou Dhabi et plus généralement les Émirats Arabes Unis, font partie des nations qui possèdent les plus importantes réserves de pétrole. Dans les années 80, le pays comptait 4.2 millions de barils de pétrole, contre plus de 100 milliards aujourd’hui. Abou Dhabi est l’émirat qui possède le plus de ressources. Pour autant, cela ne manquera pas de faire réagir les ardents défenseurs de la cause écologique, qui espère bien voir le petit émirat se tourner vers des alternatives plus propres et plus respectueuses de l’environnement.