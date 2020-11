C’est Dieu qui protège et donne la santé, c’est ce qu’on retient du témoignage d’un vieil homme qui, à l’âge de 69 ans a affirmé n’avoir jamais été à l’hôpital. Selon lui, c’est Dieu qui est le pourvoyeur d’une bonne santé et il le prie constamment pour qu’il le garde toujours en bonne forme. De nationalité ghanéenne, l’homme a révélé également n’avoir jamais de toute sa vie, mis pied dans un hôpital pour quelque raison que ce soit.

Déclarant avoir été entre temps, le dirigeant d’une église, il a révélé n’avoir presque jamais détecté un cas de maladie parmi ses fidèles. « En tant que prophète, votre travail n’est pas de déclarer les gens comme des sorciers ou de prophétiser sur des choses mauvaises, mais de montrer à votre peuple comment vivre sa vie avec fruit et surmonter toutes sortes de maladies, » a-t-il déclaré dans l’interview sur la chaine YouTube de SV TV Africa.

“Je veux donner le bon exemple aux jeunes”

Interrogé par ailleurs, sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas porté le précieux masque anti-Covid qui est actuellement de mise, le vieil homme a indiqué qu’il le portait occasionnellement, mais pas pour se protéger du nouveau coronavirus puisque c’est Dieu qui protège. « Ce masque nasal ne peut pas me protéger. Comment peut-il me protéger ? C’est Dieu qui me protège. Je ne le porte qu’occasionnellement parce que le président dit que nous devrions le faire, et je veux donner le bon exemple aux jeunes qui me regardent » a-t-il confié.