Les derniers propos de Macron suite au meurtre de Samuel Paty continuent de susciter des réactions dans le monde. La dernière en date est celle d’un ancien ministre et ambassadeur sénégalais. Il s’agit en effet de Amadou Tidiane Wone. Dans une lettre ouverte qu’il a adressée à l’actuel locataire de l’Elysée, l’ancien officiel sénégalais a déploré l’attitude du dirigeant français dans cette affaire.

Pour “l’honneur du Prophète Mouhammad”

Pour manifester son mécontentement face à la caricature du prophète et contre les propos d’Emmanuel Macron suite au meurtre de Samuel Paty, il annonce qu’il démissionne « de l’ordre de la légion d’honneur française et tiens à la disposition de l’Ambassade de France à Dakar les insignes et l’attestation y afférents ». Tout ceci pour « l’honneur du Prophète Mouhammad ».

« Aujourd’hui, je ne me sens pas honoré de partager le même ordre que Samuel Paty pour des raisons profondes et sacrées. La défense de l’honneur du Prophète Mouhammad (PSL) passe, pour moi, bien avant la simple vanité d’une distinction temporelle », a-t-il martelé dans sa lettre ouverte qu’il a adressée à Emmanuel Macron. Il n’a pas manqué de critiquer le discours du président français qui serait à tout point de vue électoraliste.

Macron, accusé de tenir un discours électoraliste

« Les yeux rivés sur les enjeux de la politique intérieure française, notamment la récupération de l’électorat des extrêmes, vous procédez à une théâtralisation de la douleur compréhensible des familles des victimes, pour tenter d’en faire le ciment d’une légitimité populaire qui vous fait tant défaut. », a-t-il laissé lire. Notons que lors de la cérémonie d’hommage au professeur d’Histoire, Emmanuel Macron a réaffirmé que la France ne renoncera pas « aux caricatures ».