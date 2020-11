Ils ont été reconnus non-coupables et ont été acquittés suite à un recours qu’ils ont fait devant la Cour suprême d’appel. Il s’agit en effet de deux agriculteurs qui avaient été condamnés à 18 ans et 23 ans de prison pour meurtre et enlèvement en mars 2019. La présumée victime était un jeune homme de 15 ans du nom de Mathlomola Mosweu. La situation s’était produite près de la bourgade de Coligny (nord-ouest) en Afrique du Sud.

Le jeune homme aurait sauté du véhicule

Les deux fermiers blancs du nom de Pieter Doorewaard et Philip Schutte avaient surpris le jeune homme en train de voler des plants. A en croire les informations relayées par les médias sur cette affaire, les deux hommes seraient coupables de la mort du jeune homme. Mais ceux-ci s’étaient toujours inscrits en faux par rapport à cette affirmation. Ils indiquent notamment que le jeune homme de 15 ans aurait sauté du véhicule alors qu’ils essayaient de le conduire au commissariat.

Il s’est brisé le cou lors de cette chute qu’il a faite selon la version qu’apportent les deux hommes. Mais le tribunal de première instance avait soutenu que les deux accusés avaient volontairement jeté du véhicule Mathlomola Mosweu. Malgré la sentence qui a été prononcée, les deux hommes ne s’étaient pas avoués vaincus.

“Déclarés non coupables”

Ils ont saisi la Cour suprême d’appel qui a finalement rendu son verdict ce vendredi. Selon cette instance judiciaire, la culpabilité des deux hommes n’avait pas été établie «au-delà du doute raisonnable». «Les deux prévenus sont déclarés non coupables et acquittés», a donc précisé la Cour Suprême d’appel.