Une jeune femme majeure âgée de 18 ans a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, après avoir frappé une policière. Les faits se sont déroulés dans la commune de Cannes située dans le département des Alpes-Maritimes en France, le 23 août dernier. Selon les informations du média français Nice Matin, ce jour-là, il sonnait pratiquement 5 heures du matin quand deux jeunes femmes s’étaient rendues au commissariat de Cannes, pour déposer une plainte.

Il ne pouvait pas prendre leur déposition dans un tel état

Elles avaient en effet fait savoir qu’elles avaient été agressées, et qu’un sac à main leur a été dérobé. Cependant, les forces de l’ordre ont constaté qu’elles avaient pris une forte dose d’alcool. Cela avait amené le chef de poste à leur demander de quitter le commissariat, puisqu’il ne pouvait pas prendre leur déposition dans un tel état. Ces propos ont semblé susciter la colère d’une d’entre elles âgée de 18 ans qui s’était par la suite mise à insulter les policiers. « N*que ta mère sale flic de m*rde ! » a-t-elle notamment déclaré. Ces derniers ont tenté de l’immobiliser, mais se sont heurtés à la résistance farouche de la femme. Dans le feu de l’action, celle-ci a donné une gifle à un policier. Par ailleurs, c’est sur une policière qu’elle s’est le plus défoulée.

Trois d’arrêt de travail

Elle lui a en effet donné de violents coups de pied et de poing. Conséquence, cette dernière s’en est sortie avec de graves blessures. Elle a eu deux fêlées et deux côtes cassées. Compte tenu de sa situation, elle a été placée en arrêt de travail pour trois mois, et 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été accordés. Le tribunal correctionnel de Grasse qui a condamné la jeune femme a exigé que celle-ci indemnise les deux victimes.