Walid Oukaci et Rohid Jetha sont deux jeunes entrepreneurs du numérique vivant en France. Ils ont cofondé en janvier 2019, SPARK PEAR, une entreprise française experte dans la réalisation de projets Web et mobiles sur mesure. On leur doit également Alterna News, une application d’informations dont ils parlent de long en large dans cet entretien accordé à La Nouvelle Tribune.

La Nouvelle Tribune : Présentez-vous et parlez-nous de votre entreprise

(Walid Oukaci et Rohid Jetha) : Nous sommes deux entrepreneurs dans le domaine de la technologie diplômés d’une maîtrise en informatique obtenue à l’École des Technologies Numériques Avancées (ETNA). Rohid (Jetha) et moi (Walid Oukaci) avons travaillé sur plusieurs projets dont des projets professionnels et nous nous sommes vite rendus compte qu’on partage le même état d’esprit. C’est de là que nous avons créé SPARK PEAR à la fin de nos études. On a comme clients des PME que nous accompagnons dans leur transformation numérique en leur proposant par exemple des solutions pour optimiser leur gestion d’entreprise.

Nous réalisons aussi leurs sites Web pour rendre visible leurs activités. SPARK PEAR intervient également dans le conseil aux entreprises qui souhaitent créer des solutions Web comme le e-commerce ou encore des développements d’outils sur-mesure. Nous souhaiterions étendre notre influence vers l’Afrique, afin de créer des ponts d’un continent à l’autre, et pourvoir aux besoins éventuels en matière de technologie.

Vous avez développé et publié depuis quelques jours, une application de news, parlez-nous un peu de cette application, sur quelles plateformes peut-on la trouver ?

Il s’agit de l’application Alterna News que nous avons réalisée en collaboration avec une société Canadienne (EFS Network). Cette application permet de consulter des articles provenant d’organes de presse francophones. Elle propose des articles en français, de médias français, suisses, québécois mais aussi africains. Elle est disponible sur les principales plateformes de téléchargement ; Playstore et Appstore. On a essayé de la rendre la plus simple et la plus ergonomique possibles pour les utilisateurs.

Pourquoi Alterna News ? De nombreuses applications du genre existent déjà, quelle est votre particularité ?

La plupart des applications qu’on trouve sous la même forme proposent des informations qui viennent souvent de la même source. C’est rare de voir des applications promouvoir des médias belges, québécois ou africains, qui ne sont pas très connus des citoyens vivant dans l’Hexagone ou en sur le continent Africain. Si on prend par exemple les médias québécois, ils traitent l’actualité avec un point de vue Nord-Américain. Les choses sont traitées différemment d’un continent à l’autre, que soit en Afrique comme en Europe. Avec Alterna News nous donnons une alternative aux médias en favorisant les organes de presse francophones. C’est un peu notre façon de contribuer à la diversité des points de vue dans le monde.

La Nouvelle Tribune a été approchée pour diffuser ses articles dans votre application. Pouvons-nous savoir pourquoi vous avez porté votre choix sur nous ?

Nous avons approché La Nouvelle Tribune parce que nous avons remarqué le dynamisme de l’équipe. Moi-même personnellement (Rohid Jetha) je consulte La Nouvelle Tribune depuis un moment. Le site est quasiment mis à jour et respecte les normes d’un site d’informations. D’un point de vue interface, il y a un vrai travail. On s’est dit que ce serait bien que ce site-là puisse être mis en avant et que leur travail puisse être salué par tous.

L’application Alterna News va-t-elle évoluer ? Si oui à quoi peuvent s’attendre les utilisateurs de l’appli ?

Nous avons quelques fonctionnalités qui vont bientôt arriver. Par exemple l’actualité par continent, vous auriez la possibilité de consulter les informations selon le continent de votre choix, nous allons prochainement ajouter la langue anglaise dans l’application.

En dehors de cela, il y aura les Top News. Les Top News sont les articles les plus consultés de la journée. Ils seront les premiers à se proposer à l’utilisateur de l’application.

Nous avons aussi pour objectif dans les semaines à venir de sortir Alterna News Afrique qui va regrouper les sites d’informations Africains francophones et anglophones. On travaille d’ailleurs avec La Nouvelle Tribune pour avoir leur retour d’expérience sur certains sites africains d’actualités.

L’application semble orientée sur l’actualité occidentale ? D’autres projets après Alterna News pour l’Afrique ?

La majorité des personnes sur le continent consultent les informations sur les médias occidentaux. On s’est dit, que cela sera intéressant d’avoir cette première approche et voir l’évolution par la suite. Concernant les autres projets de Spark Pear, il faut dire qu’on travaille à développer la technologie en Afrique. Du moins, on essaye. Nous allons accompagner des sociétés pour leur transformation numérique. Notre objectif est de mettre notre expertise au service des entreprises afin de les aider dans leur développement à travers le monde.

Un mot à l’endroit des africains ?

Nous serions heureux de transmettre de l’information de la manière la plus intuitive qui soit, pour que chaque personnes puissent bénéficier d’une plate-forme de pointe, afin de satisfaire au mieux les besoins divers et variés en matière d’information. Lorsqu’il est question d’accés à l’information, l’immédiateté est un critère essentiel, en particulier à l’ère du numérique où tout se fait et se défait à vitesse grand V.



Le contenu d’Alterna news se veut plus complet et diversifié qui soit, car nous considérons et respectons les utilisateurs de tous horizons. Il est légitime de souhaiter trouver une information à l’image de soi, et qui s’adapte à nos multiples besoins. Le monde contemporain se veut global, l’Afrique comme tout autre continent, est un acteur actif de la vie médiatique. Il est donc tout à fait normal que tout africain puisse avoir cette connexion directe à l’information, dans l’instant, et de manière aussi organique que possible.



L’idée, c’est d’offrir un lien direct vers l’intégralité du catalogue d’informations de l’instant T. Et ce, sans filtre.

Alterna news est l’alternative naturelle en matière d’information directe.