Des activistes ont estimé que les utilisateurs d’Iphone sont tracés par Apple, afin de diffuser des publicités ciblées. Ils ont en effet déposé une plainte, hier lundi 16 novembre 2020, auprès des instances juridiques en Allemagne. Selon Max Schrems, un activiste œuvrant pour le respect de la vie privée, la marque à la pomme n’a pas respecté les lois européennes relatives aux données confidentielles.

La plainte déposée porte essentiellement sur les codes IDFA

Plus encore il a fait savoir qu’Apple a permis aux Iphones, sans demander l’autorisation à leurs utilisateurs, de les tracer afin de diffuser de la publicité ciblée. La plainte déposée porte essentiellement sur les codes IDFA (identifiants pour les annonceurs) générés et attribués aux Iphones. Ces derniers suivent à la trace les comportements des utilisateurs et donnent l’occasion aux annonceurs de les cibler avec des publicités. Par ailleurs, le son de cloche est toujours le même chez NOYB, une association co-fondée par Max Schrems. « Le système d’exploitation d’Apple crée l’IDFA à l’insu de l’utilisateur et sans son consentement » a fait savoir ce dernier.

La violation décriée par NOYB concerne la clause des cookies

Le groupe a également rappelé que depuis sa création, Apple et certaines structures ont la possibilité de toujours suivre les utilisateurs, à des fins publicitaires. Cela, dans le but d’ « analyser le comportement des utilisateurs, élaborer des prévisions de consommation et fournir des publicités personnalisées ». En outre, la violation décriée par NOYB concerne surtout la clause des cookies. A en croire, Stefano Rosetti, avocat en charge de la protection de la vie privée chez NOYB « la législation européenne protège nos appareils contre le traçage extérieur de nos données. Ce dernier n’est autorisé que si les utilisateurs y consentent explicitement. Cette règle très simple s’applique quelle que soit la technologie de traçage utilisée ».