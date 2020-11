Vendredi, des perquisitions ont eu lieu en Allemagne suite à l’attentat survenu dans les rues de Vienne, il y a quelques jours. En outre, le gouvernement autrichien a confirmé la mise en place de nouvelles mesures, afin de répondre à la montée de l’islamisme radical en Europe et plus particulièrement, en Autriche.

Il y a quelques jours, les rues d’un quartier animé de Vienne étaient prises pour cibles par un terroriste sympathisant du groupe État Islamique. Alors que l’Autriche est toujours sous le choc, le gouvernement a ordonné la fermeture immédiate des mosquées jugées radicales. Plus de détails sont toutefois attendus.

L’Autriche annonce la fermeture de mosquées

Afin de donner toutes les informations nécessaires, la ministre des Cultes et de l’Intégration, Susanne Raab, et le ministre de l’Intérieur, Karl Nehammer participeront dans les heures qui suivent à une conférence de presse. Au cours de cette rencontre, devraient également être évoqués les perquisitions menées à Osnabrück, Kassel et Pinneberg, en Allemagne.

L’assaillant, abattu

L’assaillant, un austro-macédonien de 20 ans, a noué quelques contacts en Allemagne. Ces rencontres remontent à 2018, date à laquelle ce dernier a tenté de rejoindre la Syrie. Âgé de 20 ans environ, ce dernier a fait quatre morts et 22 blessés lundi soir. Il a lui-même été abattu après avoir reçu une balle dans le poumon.