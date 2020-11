Le Directeur du commerce intérieur était hier mercredi 18 novembre dans le marché Ocass de Touba, ravagé par un incendie dans la nuit du lundi à mardi. Oumar Diallo qui conduisait une délégation gouvernementale, est allé témoigner aux sinistrés la compassion du gouvernement « Sur instructions du président de la République et suite à une mission que nous a confiée Mme le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, nous sommes venus ici au marché Ocass de Touba pour témoigner toute notre compassion et partager avec vous ce sinistre » a-t-il déclaré devant les victimes de l’incendie.

Je suis “très touché…”

Oumar Diallo va ensuite informer ses vis-à-vis de la décision du gouvernement de réhabiliter le marché et de le mettre aux normes. L’incendie du marché du marché Ocass vient selon ses dires, donner raison au président de la République Macky Sall. Je suis « très touché mais aussi réconforté de savoir que les instructions qu’avaient données le président de la République Macky Sall pour la reconstruction et la modernisation des marchés se justifient d’avantage » a-t-il déclaré.

Pour l’instant, on ignore tout du coût de ce sinistre qui a détruit 13 centres commerciaux. La descente du Directeur du Commerce Intérieur dans le marché sur ordre du ministre du commerce a été très apprécié par les commercants sinistrés. Selon Serigne Fallou Galass Khouma, président de l’Association des commercants et industriels du Sénégal (ACIS), elle vient les réconforter.