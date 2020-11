En Côte d’Ivoire, que devient l’un des plus importants leaders de l’opposition ? Depuis quelques jours, Affi N’guessan qui avait tenté de fuir la police après sa fronde contre le régime d’Alassane Ouattara n’a plus donné de nouvelles. D’après les officiels du pays, il a été arrêté pendant sa tentative de fuite vers un pays voisin.

Sa femme affirme qu’elle n’a plus de nouvelles depuis. Ses collègues opposants non plus. Depuis une folle rumeur court: l’opposant serait décédé. Une nouvelle démentie ensuite, mais le manque d’informations sur l’opposant ni sur le lieu de détention ne sont pas de nature à rassurer ses proches.. Pour Mamadou Koulibaly ancien président de l’Assemblée nationale, l’état doit permettre aux avocats de l’opposant de le rencontre et ce, dans les plus brefs délais. Dans un message posté sur la toile, il a exigé le respect des textes qui régissent la République de Côte d’Ivoire.

“Le gouvernement n’a qu’a dire, conformément à la législation en vigueur, où est détenu l’ancien premier ministre Affi N’guessan et autoriser immédiatement que ses avocats et Amesty international puissent le rencontrer et lui porter assistance. Tout de suite.” a exigé l’opposant ivoirien