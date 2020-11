Deux femmes ont été interpellées pour « outrage aux bonnes mœurs » après avoir simulé un mariage homosexuel en public. Leur arrestation a eu lieu le lundi 09 novembre dernier, à Makokou, une ville située à l’est du Gabon. L’information a été donnée par une source proche du dossier et par le maire de la ville. Selon ce dernier, les deux femmes en question, âgées de 47 et 26 ans, ont expliqué avoir échangé un baisé en public, dans le but d’adopter un enfant.

« Cela heurte la moralité »

La photo des deux femmes avait fait le tour des réseaux sociaux, et a attiré l’attention des autorités. Notons que le mariage pour personnes de même sexe n’est pas légalisé au Gabon. A en croire la source ayant donné l’information, « la loi ne permet pas de célébrer d’union entre personnes du même sexe ou de s’embrasser en public car cela heurte la moralité ». Elle a par ailleurs précisé que cette « affaire est une première » dans le pays.

Deux années de prison

L’homosexualité est une notion qui est encore fortement condamnée dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Même si beaucoup sont les pays qui l’ont dépénalisé, il fait toujours objet de condamnation à mort dans d’autres pays. Conformément au code pénal gabonais, les atteintes aux bonnes mœurs, sont punies d’une peine de deux années d’emprisonnement, ainsi que d’une amende de deux millions de Francs CFA.