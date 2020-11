Au Canada, la vie des snowbirds devient compliquée avec la hausse des tarifs des compagnies d’assurance, et ce à cause de la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19). Selon les explications du président du Groupe Financier Courtage, Guy Duhaime, la covid-19 a amené les sociétés d’assurance à augmenter les prix de leurs services et à diminuer les couvertures de risques.

Des tarifs à 250 000 dollars américains

« Les États-Unis sont fortement frappés par la pandémie, et dans certains États les normes sanitaires sont très relâchées, dont la Floride. Il y a proportionnellement plus d’infections et de morts que chez nous. Les assureurs se sont ajustés en conséquence » a-t-il ajouté dans une interview accordée à la presse canadienne. Sur le terrain, la situation se traduit par une augmentation drastique des tarifs estimés par exemple à 250 000 dollars US, ou des réductions de couverture s’il y a lieu à une hospitalisation due à la covid-19. Par ailleurs, ce montant peut vite augmenter dans le cas où vous passez une semaine en soins intensifs, aux Etats-Unis. Dans le cas du Mexique ou du Costa Rica, les frais d’assurance sont toujours aussi élevés. En effet, le seul rapatriement d’un patient (snowbird) atteint de la covid-19 est facturé à plus de 40 000 dollars.

Les comparateurs d’assurance comme riposte

Pour contrer ses augmentations imprévues des pris des assurances en général et des assurance vie en particulier, la solution la plus prisée est désormais celle des comparateurs d’assurance. Plusieurs assurés ont ainsi opté pour ces services histoire de pouvoir comparer les différents tarifs du marché. Avec cette crise sanitaire qui cause déjà d’énormes dégâts sur le plan économique, on assiste déjà à une explosion de l’utilisation des comparateurs d’assurance. Malheureusement, plusieurs comparateurs ne sont pas à jour en termes de tarifs , et il faudrait donc bien choisir les services en ce sens.