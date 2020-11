Les députés français ont voté une loi permettant aux policiers d’entrer dans les établissements recevant du public. La mesure a été adoptée par les autorités dans la nuit du vendredi dernier à hier samedi 21 novembre 2020. Par ailleurs, la loi stipule également que les policiers n’étant pas en service pourront également vite intervenir en cas d’attaque dans ces établissements.

Des policiers n’ont pas pu intervenir lors de l’attaque du bataclan

Pour justifier le vote de cette loi, Jean-Michel Fauvergue, parlementaire LREM et ex-patron du RAID a rappelé le « massacre » du Bataclan, qui s’était produit le 13 novembre 2015. Selon ses dires, au cours de cet attentat, il y avait pourtant trois policiers, qui « n’ont pas pu intervenir » puisque « l’entrée avec l’arme de service était interdite, car il y avait une fouille ». Depuis cette fusillade, les gendarmes et policiers ont été autorisés à avoir des armes sur eux même en étant « hors service, sur volontariat et dans certaines conditions ». Jean-Michel Fauvergue a également rappelé que les policiers étaient autorisés à avoir sur eux une arme, pour rentrer dans les établissements. Cependant, leur accès dans ces lieux sont parfois refusés.

Notons que cette mesure n’a pas été vue d’un bon œil par certains députés qui ont émis des réserves au cours des débats. C’est le cas du député LFI, Alexis Corbière, qui a estimé qu’il est « extrêmement dangereux d’avoir une arme », dans un établissement comme au bataclan.