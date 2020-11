L’apparition du président Trump lors du sommet virtuel du G20 était attendue. L’homme qui rejette toujours les résultats de la présidentielle donnant Joe Biden vainqueur était attendu au tournant. Il faut rappeler que la plupart des leaders du G20 ont salué Joe Biden pour sa victoire, une décision qui n’a sûrement pas dû plaire au président américain.

Selon certaines sources évoquées par la presse française, le président a fait une brève apparition au sommet virtuel du G20 avant de repartir jouer au golf. Ce sommet consacré aux problèmes du monde n’a vraisemblablement pas retenu l’attention du leader américain qui a préféré évoquer son bilan qu’il juge fort élogieux que ce soit sur le plan économique et même sur le plan sanitaire malgré la débâcle des autorités concernant le coronavirus. Il n’a, selon les sources, dit aucun mot sur l’international, concentrant son discours sur les USA.

“Ce fut un honneur de travailler avec vous et je me réjouis de travailler avec vous à l’avenir et pour une longue période” a conclu le président américain avant de se retirer… pour aller au golf. Une dernière phrase qui laisse présager que le président Trump pense que les choses vont tourner en sa faveur à la Maison-Blanche, ignorant ainsi les annonces de la presse et les indicateurs plutôt négatifs.