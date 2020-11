La Syrie organise le mercredi 11 et jeudi 12 novembre 2020, avec le soutien de Moscou, l’un des grands soutiens du régime Assad, une conférence pour le retour des réfugiés. Une conférence au cours de laquelle l’ONU sera présente en tant qu’observateur. Beyrouth, qui dit abriter sur son territoire près de 1,5 millions de réfugiés syriens, sera également présent à la rencontre, par le biais de son ministre des Affaires sociales. Lors d’un appel vidéo avec son homologue russe, Vladimir Poutine, en prélude à la conférence, le président syrien Bachar al-Assad a plaidé pour le retour de ses concitoyens réfugiés dans les pays voisins.

Le retour au pays des réfugiés est « la priorité numéro un pour l’étape à venir, surtout qu’une grande partie du territoire a été libérée et qu’il y a de moins en moins de combats, même s’il y a encore du terrorisme», a déclaré M. Assad dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence. D’après le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), la situation conflictuelle dans le pays a conduit depuis 2011, plus de la moitié de la population d’avant-guerre à s’exiler, dont plus de 5,5 millions ont trouvé refuge à l’étranger.

Des sanctions américaines et européennes

La Syrie est soumise à des sanctions américaines et européennes, et les pays occidentaux exigent avant toute aide à la reconstruction du pays, un règlement politique du conflit. Émettant le vœu que l’intervention russe puissent « assouplir ou lever ce blocus », le président syrien a souligné pour l’effectivité du retour des réfugiés, la nécessité d’« assurer les besoins de base (…) tels que l’eau, l’électricité, les écoles (…) et la relance économique ».