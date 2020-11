Annoncée ce jour, la rencontre entre l’ancien président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, a eu lieu dans la soirée de ce mercredi 11 novembre 2020 à l’hôtel du golf à Abidjan, un lieu symbolique pour les deux. Les deux principaux protagonistes de l’actuelle crise post-électorale ont échangé environ une heure de temps. A la fin de leur rencontre, les deux personnalités ont annoncé se rappeler et se revoir pour lever les différends politiques qui se sont installés entre eux depuis que M. Ouattara avait annoncé sa candidature pour un troisième mandat.

Pour le président Ouattara, cette rencontre fraternelle a été une occasion pour eux de « rétablir la confiance, pour faire en sorte que la Côte d’Ivoire soit en paix. Nous avons prévu de nous revoir prochainement pour continuer ce dialogue qui a très bien démarré » a-t-il déclaré. Pour celui qu’il aime appeler son aîné, le président Bédié a également indiqué que la rencontre a été une occasion pour eux de renouer le dialogue. « Par la rencontre d’aujourd’hui nous avons brisé le mur de glace, de silence et nous allons dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le Pays soit ce qu’il était avant, » a aussi déclaré le président du PDCI.

85 morts enregistrés dans les affrontements

Après les 85 morts enregistrés dans les affrontements interpolitiques selon le bilan officiel dressé ce jour après le Conseil des ministres et les différentes arrestations dans le camp de l’opposition, le retour à la paix et à la tranquillité est vivement souhaité dans le pays. Toutefois, le porte-parole de Laurent Gbagbo dans une déclaration ce jour a estimé que « tous les efforts et les sacrifices de l’opposition seront vains si, au final, cette crise se résout au préjudice de sa cause principale. »